Moglie in travaglio scopre che l’amante del marito sta partorendo accanto a lei: il panico (Di lunedì 3 agosto 2020) La vicenda è surreale. Se finora credevate che questo genere di situazioni fossero possibili solo in un episodio di Grey’s Anatomy, preparatevi a ricredervi. Questa donna sta per partorire in ospedale e, proprio durante il travaglio, scopre che suo marito la tradisce da tempo. Ma la vera follia è un’altra… Proprio in quel momento, nello stesso reparto, anche l’amante del marito sta partorendo. Neanche una soap opera è mai arrivata a tanto. A raccontare la vicenda assurda è un’operatrice sanitaria. Finora estranea allo sconvolgente segreto familiare, la donna si ritrova a dover gestire una situazione surreale. Due donne stanno partorendo nel suo reparto i figli concepiti con lo stesso uomo. Una è l’amante, ... Leggi su velvetgossip

