Migranti | Conte | “Saremo duri e inflessibili” Bernini | “Governo predica e Lampedusa scoppia”

ROMA – "Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare, e che in questo momento in cui la comunità internazionale ha fatto sacrifici i risultati vengano vanificati da migranti che vogliono fuggire alla sorveglianza sanitaria. Dobbiamo essere duri e inflessibili". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando a Cerignola.BERNINI A BELLANOVA: IL GOVERNO PREDICA, LAMPEDUSA SCOPPIA

