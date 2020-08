METEO 7 Giorni: TEMPORALI sull’Italia, temperature in picchiata. Estate in crisi? (Di lunedì 3 agosto 2020) METEO SINO AL 9 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE L’Estate si blocca all’improvviso. Il vigoroso cambiamento METEO è entrato nel vivo sull’Italia, con la penetrazione di una saccatura che trasporta un impulso perturbato più organizzato. I primi attacchi all’anticiclone erano iniziati nel weekend, quando sono bastate le prime infiltrazioni fresche in quota per scatenare TEMPORALI anche in Val Padana, associati a precipitazioni localmente intense. L’alta pressione subtropicale, che ancora interessa le regioni meridionale, tende a ritirarsi e con essa la bolla sahariana responsabile delle temperature elevata e dell’afa opprimente degli ultimi Giorni. I contrasti tra l’aria caldo umida nei bassi strati e l’intrusione ... Leggi su meteogiornale

Il caldo di questi giorni sembra fare un passo indietro in arrivo un vortice atlantico. Ma un’anticipazione ha già colpito le regioni del nord Condividi 03 agosto 2020 Si contano i danni a Mantova do ...

Roma, 3 ago. (askanews) - Proseguono gli effetti dell'annunciata perturbazione di origine nord-atlantica attiva sul nord Italia, con rinnovate condizioni di diffusa e spiccata instabilità su diverse r ...

