Metabolismo e perdita di peso, i benedici dell’acqua e limone (Di lunedì 3 agosto 2020) L'acqua e limone è una bevanda estremamente benefica che aumenta la tua energia. Bere un bicchiere di acqua e limone al mattino è diventato un'abitudine per molte persone. Questa bevanda è il modo più salutare per iniziare la giornata ed è raccomandata da esperti di salute e dietologi. Ecco perché dovresti inserire l'acqua a limone nella tua dieta quotidiana. I limoni sono ricchi di antiossidanti, flavonoidi, minerali e vitamine.I limoni hanno proprietà antivirali, antibatteriche e immunostimolanti e rafforzano la vostra immunità, rendendo il vostro corpo più resistente a tutti i tipi di infezioni e malattie. In sintesi, questa bevanda, aiuta a disintossicare il corpo e agisce come un vero e proprio lavaggio dell’apparato gastrointestinale. Bere acqua al ... Leggi su ilfogliettone

