L’isola di Gallinara venduta a un magnate ucraino per oltre 10 milioni di euro (Di lunedì 3 agosto 2020) È situata a 1,5 km dalla costa, tra Alassio e Albenga e nel Medioevo è stata rifugio di santi e di papi: Gallinara, l’isola ligure a forma di tartaruga, è stata venduta per 10 milioni di euro. Il fortunato acquirente è un magnate ucraino: Olexandr Boguslayev, 42 anni, residente nel Principato ma con cittadinanza di Grenada, l’isola caraibica. Olexandr Boguslayev è a capo della società La Galinette di Montecarlo: l’uomo, secondo alcune fonti, sarebbe il figlio di Vyacheslav Boguslayev, 81 anni, pezzo grosso della politica e industriale di lungo corso, presidente della Motor Sich, uno dei più grandi produttori mondiali di motori per aerei, missili ed elicotteri, storica fornitrice dell’aviazione russa. ... Leggi su huffingtonpost

