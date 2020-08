Liguria: venduta per 10 milioni l’Isola di Gallinara. Chi l’ha comprata (Di lunedì 3 agosto 2020) L’isola di Gallinara, gioiello della provincia ligure, è stata venduta al figlio di un politico e industriale ucraino per 10 milioni di euro. Ci troviamo nel mare della Liguria, proprio di fronte alle coste di Albenga, dove da oggi l’isola di Gallinara è stata venduta a un magnate proveniente dall’Ucraina. Si tratta di Olexandr Boguslayev, 42 anni, ucraino residente nel Principato di Monaco ma con cittadinanza dell’isola caraibica di Grenada. Il valore complessivo dell’operazione si aggira sui 10 milioni di euro, tanto ha speso l’uomo per acquistare il lembo di terra che si erge sulle acque liguri. La firma ufficiale dell’atto di acquisto è stata messa il mese scorso e il tutto sarà valido tra ... Leggi su bloglive

