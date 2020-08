Le Iene per Nadia Toffa: speciale su Italia 1 dedicato alla giornalista ad un anno dalla morte (Di lunedì 3 agosto 2020) Le Iene per Nadia Toffa, questo è il titolo dello speciale in onda su Italia1 ad un anno dalla morte della giornalista. Proprio il 13 agosto scorso, nel 2019, la dolce Nadia Toffa si spegneva dopo aver combattuto come una leonessa contro un cancro che non le ha dato scampo. Nel giorno della sua scomparsa, Italia 1 ricorderà una delle sue protagoniste più amate con una puntata speciale che ripercorrerà i suoi migliori servizi e le tappe della sua carriera. A metterla insieme sono stati amici e colleghi che hanno realizzato lo speciale per mostrare a tutti quanti le cose che la Iena ha realizzato in ... Leggi su optimagazine

