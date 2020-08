Le Iene dedicano uno speciale per Nadia Toffa, la puntata in onda su Italia 1 (Di lunedì 3 agosto 2020) Ancora profondamente toccati dalla perdita dalla loro “Iena” più amata dal pubblico televisivo Italiano, la redazione del “Le Iene” decidere di dedicare una puntata speciale tutto incentrato sulla loro più cara collega e amica. A distanza di un anno esatto dalla morte di Nadia Toffa, il 13 agosto 2020 andrà in onda in prima serata su Italia1, lo speciale dedicato a lei. Nella puntata i colleghi parleranno e racconteranno la giornalista in tutte le sue sfaccettature. “Le Iene per Nadia”sarà il titolo dello speciale. >> Leggi anche: Nunzia De Girolamo Instagram, foto in costume: ... Leggi su urbanpost

Ad un anno dalla scomparsa di Nadia Toffa, Le Iene hanno deciso di dedicarle una puntata speciale, interamente dedicata a lei, per ricordarla con tutto il loro affetto. La giornalista ha combattuto fi ...

