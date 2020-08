La Catalogna non è allineata alla Spagna nella gestione del coronavirus (Di lunedì 3 agosto 2020) Aveva comunicato che non avrebbe partecipato alla conferenza dei presidenti della Comunità delle autonomie e così è stato. A La Rioja, il 31 luglio, l’annuncio dell’assenza di Quim Torre, presidente della “Generalitat” della Catalogna, ha un peso particolare. Non soltanto perché all’incontro con il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, si sarebbe dovuto discutere della situazione epidemiologica di tutto il Paese e della questione economica (legata soprattutto alla ripartizione dei fondi covid-19 tra le diverse comunità), ma anche perché la regione autonoma, al momento, conta un numero consistente di contagi. Torra, assente insieme a Iñigo Urkullu, alla guida dei Paesi Baschi, aveva definito l’incontro «non utile» per le ... Leggi su linkiesta

