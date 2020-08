Juventus, mossa di mercato: Cristiano Ronaldo spinge per un ex Real Madrid (Di lunedì 3 agosto 2020) Cristiano Ronaldo prova a portare a Torino un suo ex compagno del Real Madrid, Casemiro. Il calciatore brasiliano riflette e la Juventus studia la strategia giusta per concludere l'affare.L'AFFAREcaption id="attachment 1001415" align="alignnone" width="594" Casemiro Real Madrid (getty images)/captionCasemiro la prossima stagione potrebbe vestire la maglia bianconera. La Juventus ha bisogno di rinforzi a centrocampo, il reparto che nel corso dell'ultimo campionato ha sofferto maggiormente la gestione di Sarri, con Ramsey spesso fuori per infortunio, e Rabiot che non ha mai pienamente convinto. Secondo quanto riportato da Don Balon, pare che Cristiano Ronaldo stia provando a ... Leggi su itasportpress

