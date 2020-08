Il Pd non sa che fare nemmeno sul referendum sul taglio dei parlamentari (Di lunedì 3 agosto 2020) Par condicio e libertà di coscienza: si increspano le acque nel Pd sul referendum del 20 settembre sul taglio del numero dei parlamentari perché prendono corpo le due richieste suddette, ingredienti piccanti di una inedita battaglia interna. «Stiamo per mandare una lettera a Nicola Zingaretti per chiedere che nel partito siano concessi uguali spazi a tutte le posizioni, a partire dai dibattiti nelle Feste dell’Unità e nei circoli», ci ha detto Tommaso Nannicini, animatore del fronte del No. Una battaglia persa in partenza? Anche se fosse, non è un buon motivo per non farla. Anche perché la situazione sta evolvendo di pari passo con il disastro dell’operazione politica messa in piedi al momento della formazione del Conte bis, quando il M5s pose al Nazareno fra le varie condizioni ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : non che Il padre che strangolò i suoi figli non li aveva nemmeno sedati AGI - Agenzia Italia Ecobonus 110%, requisiti tecnici e asseverazioni: istruzioni dai decreti attuativi

Definisce le modalità di trasmissione e il relativo modulo delle asseverazioni che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti tra cui ovviamente l’Enea (comma 13 dell’art.119 dl rilancio). Si ...

Juventus-Lione, le probabili formazioni: situazione infortuni e ballotaggi. Dybala si o no? Rebus anche in mediana

Juventus-Lione: tutto o niente in novanta minuti. La vittoria dello scudetto, contrapposta però a un brutto finale di campionato, è già stata messa alle spalle dai bianconeri che nel ritorno degli ott ...

