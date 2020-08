Hostess con febbre all’aeroporto di Catania, al via il tracciamento dei contatti (Di lunedì 3 agosto 2020) PALERMO – Scattano le misure di biocontenimento all’aeroporto di Catania dopo che una hostess di un volo Ryanair proveniente da Milano Malpensa ha accusato possibili sintomi di Coronavirus: forte mal di testa e febbre. La procedura è stata disposta dall’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute (Usmaf) e a renderlo noto è la Sac, società di gestione dello scalo etneo. Leggi su dire

Adnkronos : #Catania, hostess con febbre su volo #Ryanair - Agenzia_Dire : Hostess con febbre all'aeroporto di Catania, partono le misure di biocontenimento. Atteso l'esito del tampone. - ANDREA_Cult_XYZ : Coronavirus, hostess con febbre su volo Ryanair da Milano: attivate procedure per identificare tutti i passeggeri - gjscco : RT @Adnkronos: #Catania, hostess con febbre su volo #Ryanair - CronacaSocial : ?? Hostess con febbre su volo #Ryanair, portata via in mezzo in biocontenimento. LEGGI?? -