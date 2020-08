Hoeness accusa il Borussia Dortmund: “Un giocatore bravo viene messo subito sul mercato. Al Bayern non ragioniamo così” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness è intervenuto ai microfoni di FAZ, accusando in maniera pesante il Borussia Dortmund e le sue strategie: “Se il Borussia acquista un giocatore di grande talento e questo gioca bene, in pochi mesi dal club stesso o dall’esterno si sente subito che tale giocatore verrà venduto. E io mi domando: ma come può un calciatore assorbire il DNA di una squadra al cento per cento quando si sente subito messo in vendita? Al Bayern Monaco non si ragiona così. Non l’abbiamo mai fatto. Non compriamo giocatori per fare affari. Un calciatore dovrebbe avere la sensazione di trovarsi per sempre nel ... Leggi su alfredopedulla

