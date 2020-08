Google Pixel 4A, lo smartphone con cui puoi fotografare la Via Lattea (Di lunedì 3 agosto 2020) Al giorno d'oggi ci si aspetta molto da un Google Pixel: una fotocamera premium con cui scattare foto splendide, uno strumento che ci aiuti nelle attività di tutti i giorni e una batteria capace di durare a lungo. Il tutto senza spendere una fortuna. Per questo Google ha deciso di affiancare ai propri smartphone top di gamma un'alternativa «low cost» che costi la metà rispetto ad un Pixel tradizionale. In questo modo è nato il Pixel 4A, il telefono di Google ricco di vantaggi a un prezzo più accessibile. È compatto e leggero da trasportare e ha tutto ciò che vorresti da uno smartphone moderno: scatta ottime foto, ha una buona batteria e un nuovo Assistente Google in grado di aiutarti ... Leggi su gqitalia

hwupgrade : Benvenuto #Pixel4a! Vi parliamo del nuovo 'piccolo' smartphone di @googleitalia ?? - marcopietrolg : Com’è fatto e quando arriverà il @Google #Pixel4a - gibrus : Recensione Google Pixel 4a: finalmente è arrivato (o forse no) - HDblog : Recensione Google Pixel 4a: finalmente è arrivato (o forse no) - lucaviscardi : Finalmente presentato il nuovo Google pixel low cost @madebygoogle #timpixel #pixel4a Google Pixel 4A hands on -