Genova, Toti: “Primo pensiero alle 43 vittime, oggi non sarà festa” (Di lunedì 3 agosto 2020) GENOVA – “Genova non è in ginocchio. Lo avevamo detto con il sindaco Bucci a poche ore dal crollo di Ponte Morandi. Eravamo stati anche criticati per questo. Invece, avevamo ragione e oggi restituiamo a Genova il suo ponte”. Così su Facebook, il presidente della Regione Liguria e commissario per l’emergenza di ponte Morandi, Giovanni Toti, nel giorno dell’inaugurazione del nuovo viadotto Genova San Giorgio. Leggi su dire

