Ferrovie, si viaggia ancora al 50%. Disagi per passeggeri (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – Resta il distanziamento, non è ancora tempo di dire addio alle mascherine: questa la linea del Governo tracciata dall’ordinanza che ha di fatto ripristinato la possibilità di viaggiare sull’Alta Velocità solo con il 50% dei passeggeri. Il risultato del “dietrofront” è che migliaia di passeggeri domenica non sono potuti partire. Solo Italo – che ha cancellato otto treni della mattina e numerosi biglietti anche per il pomeriggio – ha stimato di aver lasciato a terra ottomila persone. Cancellati ad esempio i tre collegamenti fra Milano e Ancona, vale a dire i collegamenti con tutte le località di mare della riviera romagnola proprio nei giorni in cui molti partono per le vacanze. Italo – è stata “costretta, suo ... Leggi su quifinanza

Chierici_Sandro : Pare che su molti treni A/V siano state accettate prenotazioni per tutti i posti. Le Ferrovie stanno studiando solu… - fabianutti : RT @maurizio_crippa: Sui treni regionali si viaggia male perché distanziati, e le ferrovie regionali ci rimettono pure soldi. L’Alta veloc… - maurizio_crippa : Sui treni regionali si viaggia male perché distanziati, e le ferrovie regionali ci rimettono pure soldi. L’Alta ve… - arabafe55970593 : @jacopo_iacoboni Già da mesi in aereo si viaggia “ Cheek To Cheek” con molte compagnie aeree. Io prendo il treno -… - FerrovieInfo : ?? Situazioni che bisogna assolutamente evitare. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #25luglio ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrovie viaggia Ferrovie, si viaggia ancora al 50%. Disagi per passeggeri Il Messaggero Ferrovie, si viaggia ancora al 50%. Disagi per passeggeri

(Teleborsa) - Resta il distanziamento, non è ancora tempo di dire addio alle mascherine: questa la linea del Governo tracciata dall'ordinanza che ha di fatto ripristinato la possibilità di viaggiare s ...

Un outlet del lusso alle porte di Bergamo: 200 milioni di investimenti. Ma senza fermata ferroviaria alla Fiera il progetto salta

Il treno per l’aeroporto nell’ultima versione tira dritto, da Bergamo a Orio, senza stazioni intermedie. Nelle complesse trattative tecniche e politiche tra governo, enti locali e Ferrovie dello Stato ...

(Teleborsa) - Resta il distanziamento, non è ancora tempo di dire addio alle mascherine: questa la linea del Governo tracciata dall'ordinanza che ha di fatto ripristinato la possibilità di viaggiare s ...Il treno per l’aeroporto nell’ultima versione tira dritto, da Bergamo a Orio, senza stazioni intermedie. Nelle complesse trattative tecniche e politiche tra governo, enti locali e Ferrovie dello Stato ...