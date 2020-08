Fable ed il crunch: un ex producer di Lionhead si è detto molto contrariato (Di lunedì 3 agosto 2020) La questione del crunch (ovvero periodi di lavoro extra e stress che gli sviluppatori devono sopportare durante lo sviluppo di un gioco) è ormai ben nota all'interno dell'industria videoludica, in effetti in questi anni sempre più dipendenti hanno denunciato tale pratica.Tra essi spicca l'ex producer di Lionhead Studios Shaun Rutland, che durante una recente intervista ha raccontato la sua esperienza nello studio:"Mi sono unito a Lionhead proprio durante un duro periodo di crunch, ho passato alcuni anni in queste condizioni quindi quello di cui parlo l'ho vissuto in prima persona. Ne sono rimasto molto contrariato, senza contare tutta la questione della salute dei dipendenti, messa a dura prova a causa di tutte quelle ore di lavoro. Ho anche sperimentato ... Leggi su eurogamer

