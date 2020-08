Ecobonus auto: ecco la lista dei veicoli ammessi all’incentivo (Di lunedì 3 agosto 2020) Partito il 1° agosto e previsto dal Decreto Rilancio, ecco in che modo possiamo accedere al bonus per l’acquisto di macchine meno inquinanti Fonte foto: (Getty Images)È ufficialmente partito, già da un paio di giorni, l’Ecobonus previsto nel Decreto Rilancio, per l’acquisizione di auto meno inquinanti. L’incentivo per l’acquisto di veicoli della categoria M1, è prenotabile presso il sito Ecobonus.mise.gov.it. Per questo speciale bonus, sono stati stanziati da poco, ulteriori 50 milioni di euro, che si uniscono ai 100 milioni già previsto per l’anno in corso ed ai 200 per il 2021. Lo stesso Mise, ha più volte specificato che questa è una misura assolutamente finalizzata all’impatto ambientale, come ... Leggi su chenews

