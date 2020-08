Cristiano Ronaldo lancia la CR7 Eyewear (Di lunedì 3 agosto 2020) Cristiano Ronaldo lancia CR7 Eyewear. La prima collezione è composta da 7 modelli di occhiali da sole. TORINO – . La prima collezione di questa nuova linea, nata dopo l’accordo con Lapo Elkann, è composta da 7 modelli di occhiali da sole disponibili sul sito www.cr7-Eyewear.com e acquistabili in tutto il mondo. L’accordo tra Cristiano Ronaldo e Lapo Elkann L’arrivo sul mercato di questo prodotto è stato facilitato dall’accordo tra il portoghese e Lapo Elkann, proprietario della società Italia Independent che è quotata anche a Piazza Affari. La notizia dell’intesa ha fatto molto bene alla Borsa con le azioni dell’azienda che hanno avuto un guadagno teorico del 28%. “La prima ... Leggi su newsmondo

