Covid-19, un nuovo decesso in Campania: il dato aggiornato dei positivi

Sono 4 i tamponi risultati positivi nelle ultime 24 ore sul territorio della regione Campania su un totale di 826 esaminati. Il totale dei positivi da inizio epidemia sale quindi a 5.020 su 338.018 tamponi esaminati. La notizia del giorno riguarda però un nuovo decesso, il 436esmo nella nostra regione. I guariti (7 nelle ultime 24 ore) salgono a 4.187. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 4 Tamponi del giorno: 826 Totale positivi: 5.020 Totale tamponi: 338.018 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: 436 Guariti del giorno: 7 Totale guariti: 4.187 *Dati aggiornati alle 23.59 di ieri

Sono 15 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio, tra i quali 9 sono casi di'importazione. Nel dettaglio si tratta di due persone provenienti dalla Romania, due dalla Repubblica Domenicana, uno ...

Ultime notizie, ultim’ora oggi coronavirus. Secondo l’Oms l’Italia, la Spagna e la Corea del Sud hanno agito bene contro l’epidemia di covid Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms (La ...

