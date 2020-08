Coronavirus, nel Lazio un morto e 15 nuovi positivi. '9 di importazione, 3 dalla Romania' (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus , i dati del Lazio di oggi lunedì 3 agosto comunicati dall'assessorato alla Sanità della Regione sulla pagina Facebook dedicata e dall'assessore Alessio D'Amato in conferenza stampa. I ... Leggi su leggo

SkyTG24 : Coronavirus, due navi da crociera in isolamento nel porto di Civitavecchia - alain_berset : Indimenticabile Festa nazionale a #Bellinzona, città profondamente ferita dal coronavirus. Qui si respira la volont… - fanpage : Una scena folle in tempi di #Covid_19 - pl1952 : Coronavirus, la pandemia accelera: superati i 18 milioni di casi nel mondo - enniogiannascol : RT @marcopalears: Secondo voi è schizofrenico o è semplicemente stato cazziato dai pochi che, nel suo partito, hanno i neuroni funzionanti?… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel

Ginevra, 3 ago. (Adnkronos Salute) - "C'è un certo numero di vaccini in sperimentazione nel mondo. Speriamo di riuscire ad averne uno" efficace e sicuro "a disposizione. Ma dobbiamo essere chiari: non ...Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Pubblicati alcuni studi su idrossiclochina e tocilizumab. Il New Englang Journal of Medicine ha pubblicato uno studio randomizzato su ...