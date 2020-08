Caos treni, Frecciarossa da Milano al sud già sold out nel weekend. Piemonte come Liguria e Lombardia: “Distanziamento impossibile” (Di lunedì 3 agosto 2020) Non si ferma il Caos per chi ha intenzione di partire in treno per le vacanze nei prossimi giorni, dopo l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che ha reintrodotto l’obbligo di distanziamento a bordo e l’impossibilità di superare il 50% dei posti. Mentre Italo è alle prese con i rimborsi degli 8mila biglietti cancellati tra sabato e domenica, sono già quasi tutti sold out i treni Frecciarossa del weekend diretti da Milano al sud Italia. Effetto della norma che ha dimezzato i posti disponibili e che dovrebbe essere applicata anche sui convogli regionali e sui mezzi pubblici in città. Anche se Liguria e Lombardia hanno già emanato delle ordinanze ad hoc per rimuovere il vincolo deciso dal ... Leggi su ilfattoquotidiano

Capezzone : +++Ieri a @Staseraitalia #staseraitalia+++ CLIPPINO 1 (grazie a Carlo_bis) Caos treni, il governo fa e disfa, dice… - fattoquotidiano : Caos treni dopo l’ordinanza di Speranza, Italo cancella 8 convogli e attacca il governo. Trenitalia: “Cercheremo di… - petergomezblog : Caos treni dopo l’ordinanza di Speranza sul distanziamento tra i posti, Italo cancella 8 convogli e attacca il gove… - 12qbert : RT @LaVeritaWeb: Il ministro della Salute litiga con la De Micheli per il via libera del Mit ai vagoni pieni: solo che era stato lui a scor… - albertob01 : RT @Libero_official: Caos-#treni, la spiegazione della #DeMicheli sulla retromarcia repentina: 'Quadro epidemiologico mutato, vogliamo appr… -