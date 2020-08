Caldo e incendi, bruciano ancora boschi a L'Aquila. Il Comune chiede lo stato di emergenza (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma - L'estate 2020 è stata segnata già da una media di più di 3 violente grandinate al giorno sul territorio nazionale dove si contano anche nubifragi, trombe d'aria e bombe d'acqua a conferma dei cambiamenti climatici in atto che si manifestano con il moltiplicarsi degli eventi estremi. È quanto emerge da una elaborazione di Coldiretti su dati dell'European Severe Weather Database (ESWD) in riferimento all'ondata di maltempo che ha colpito a macchia di leopardo l'Italia, dopo il grande Caldo. Segnali "di una tendenza alla tropicalizzazione" del clima anche in Italia, sottolineando poi anchel'emergenza incendi. ancora grave la situazione roghi a L'Aquila, dove da giovedì bruciano per roghi dolosi centinaia di ettari boschi tra la ... Leggi su abruzzo24ore.tv

