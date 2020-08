Belén Rodriguez e Stefano De Martino: il post “a specchio” è di nuovo sospetto (Di lunedì 3 agosto 2020) Un vero e proprio post a specchio riflesso… di luna. Difficile intuire cosa stia realmente accadendo tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino dopo che il loro rapporto sembra essersi incrinato nuovamente e in maniera indelebile. Dapprima i rumors sui presunti tradimenti del ballerino ai danni dall’argentina, tra cui il fantomatico flirt con Alessia Marcuzzi prontamente smentito, poi le litigate, gli avvistamenti in barca. Ora, a spezzare un flusso continuo di gossip su di loro e rispettivi “nuove fiamme”, arriva un post che li rivuole più vicini. Stefano De Martino e Belén Rodriguez: il doppio post è sospetto Al fianco di lui ne sarebbero passate di più ... Leggi su thesocialpost

Novella_2000 : Belen Rodriguez e Stefano De Martino si scambiano messaggi in codice? - Notiziedi_it : Belen Rodriguez e Stefano De Martino si scambiano messaggi in codice? - peppe_p_94 : @literalbepi Io di questa canzone ricordo solo duetto con Belen Rodriguez ancora semi sconosciuta in TV - zazoomblog : Belen Rodriguez - mamma Veronica e la frecciatina a Stefano De Martino: «Le persone che non ti cercano…» - zazoomblog : Belen Rodriguez si confessa: “La mia gioia più grande” - #Belen #Rodriguez #confessa: #gioia -

Ultime Notizie dalla rete : Belén Rodriguez Belén Rodriguez: vacanze con Santiago dopo l’addio a Gianmaria Antinolfi Thesocialpost.it