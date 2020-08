Beautiful, anticipazioni USA: RIDGE scopre di essere sposato con SHAUNA! (Di lunedì 3 agosto 2020) Beautiful in Italia avrà alcune settimane di pausa estiva, ma negli Stati Uniti la soap va avanti e le prossime puntate americane vedranno conferma di quanto, in realtà, sospettavamo già da tempo: c’è una nuova signora Forrester in città… e si tratta di Shauna Fulton!Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: SANEM e CAN sui giornali scandalisticiChe RIDGE avesse finito per sposare la madre di Flo lo avevamo già ipotizzato parecchio tempo fa, in piena pausa Covid-19, per via di una scena in cui lo stilista era stato mostrato folleggiare con Shauna, alticcio, per Las Vegas. Sullo sfondo l’immancabile insegna di una tipica cappella della città del peccato, di quelle dove si possono stringere matrimoni in tempi record grazie alla permissiva legge locale. Il problema è ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni #PuntateAmericane Sorpresona per Ridge Forrester, ma chissà che 'sotto sotto' non ci sia… - TwBeautiful : ATTENZIONE: ARTICOLO CON ANTICIPAZIONI! #Twittamibeautiful ti aggiorna sulle puntate americane di BEAUTIFUL: ritorn… - infoitcultura : Beautiful quando torna? Anticipazioni puntate italiane e americane - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni settembre: Hope apprende che Liam e Steffy sono finiti a letto insieme - infoitcultura : Beautiful, le anticipazioni del 31 luglio: Liam chiede perdono a Hope -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni Beautiful Anticipazioni Americane: Vicini alla Svolta! Flo confessa, Liam informa Steffy... ComingSoon.it Le Regole del Delitto Perfetto domenica 2 agosto tre episodi su Rai 4, anticipazioni

Prosegue l’appuntamento in seconda serata con Le Regole del Delitto Perfetto in prima visione in chiaro domenica 2 agosto con tre episodi a partire dalle 22:30 su Rai 4 canale 21 del digitale terrestr ...

Beautiful Anticipazioni Americane: Vicini alla Svolta! Flo confessa, Liam informa Steffy...

Anticipazioni americane di Beautiful rivelano che siamo vicini alla Grande Rivelazione: Flo deciderà di confessare tutto a Brooke. Nel frattempo Liam, certo di Douglas, dovrà informare ...

Prosegue l’appuntamento in seconda serata con Le Regole del Delitto Perfetto in prima visione in chiaro domenica 2 agosto con tre episodi a partire dalle 22:30 su Rai 4 canale 21 del digitale terrestr ...Anticipazioni americane di Beautiful rivelano che siamo vicini alla Grande Rivelazione: Flo deciderà di confessare tutto a Brooke. Nel frattempo Liam, certo di Douglas, dovrà informare ...