Barcellona-Napoli, Lozano, Politano, Elmas, Zielinski: i candidati a sostituire Insigne (Di lunedì 3 agosto 2020) Se la risonanza di questa mattina dovesse decretare l’indisponibilità di Lorenzo Insigne per Barcellona-Napoli Gattuso si troverebbe ad affrontare il problema di come sostituire il capitano, che finora è sempre stato schierato titolare. Il Corriere dello Sport prova a ipotizzare le soluzioni che potrebbe scegliere l’allenatore del Napoli. “C’è l’alter ego di Insigne (ed è Lozano, che ama occupare la fascia sinistra); c’è Politano, che è mancino, in genere va a destra, ma non avrebbe problemi a starsene dalla parte opposta. Ci sono anche Elmas e Zielinski che lo hanno già fatto, con interpretazioni chiaramente diverse e una natura meno ... Leggi su ilnapolista

napolista : Barcellona-Napoli, Lozano, Politano, Elmas, Zielinski: i candidati a sostituire Insigne Sul CorSport. Elmas e Zieli… - Dalla_SerieA : Napoli, Gattuso: 'Barcellona? Ho già la formazione in testa. Oggi andavo espulso' - - Dalla_SerieA : Napoli-Lazio 3-1: Immobile eguaglia il record di Higuain - - cn1926it : Infortunio #Insigne, oggi gli esami dopo il blitz a Castel Volturno: a #Barcellona vuole esserci #Napoli - news24_napoli : Gazzetta – Infortunio Insigne, il capitano ha detto a Gattuso di essere… -