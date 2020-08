Avevano scherzato, le ferie degli onorevoli sono salve (Di lunedì 3 agosto 2020) Niente lavori alla Camera da sabato 8 a domenica 23 agosto: dovrebbe essere questo, salvo colpi di scena, il periodo durante il quale i deputati della Repubblica si godranno le loro ferie. Alla faccia di chi diceva che il Parlamento - considerata la vicenda coronavirus non ancora terminata, anzi - sarebbe stato aperto durante tutto il mese di agosto, per lanciare un messaggio rassicurante agli italiani, all'insegna dell'operosità. Se si va, infatti, a leggere il calendario delle attività dell'Assemblea sul sito Internet di Montecitorio, si scopre che nella settimana che si apre oggi, all'esame dell'emiciclo ci saranno il Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 e le disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020, la tanto contestata proposta di legge Zan ... Leggi su iltempo

La Procura della Repubblica di Bari presso il Tribunale di Bari ha notificato nei giorni scorsi, a 13 persone tra cui il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, l'avviso di fine indagine sull'omessa b ...

Ne azzeccassero non dico una, almeno mezza. Niente, non c'è proprio niente da fare e i Cinque Stelle di lotta (a parole) e di governo (poltrone e affari) sono riusciti a perdere anche la mamma di tutt ...

