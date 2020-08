Avete visto la nuova moglie di Sean Penn? Un’attrice con 32 anni di meno [FOTO] (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo quattro anni di convivenza, la relazione tra Sean Penn e la collega e compagna Leila George si è finalmente trasformata nel terzo, attesissimo e discusso matrimonio dell’attore. Almeno, è quello che ha comunicato al mondo la comune amica dei due Irena Medavoy, che nelle scorse ore ha postato a sorpresa una FOTO degli anelli nuziali sul proprio profilo Instagram. “Siamo così felici che Sean e Leila si siano sposati“, ha annunciato lei, anticipando così la coppia, evidentemente restia a comunicare la grande notizia. Il post è infatti scomparso pochi minuti dopo, ma i fan avevano ormai preso e fatto girare: per l’attore e premio Oscar si tratterebbe dunque del terzo matrimonio in carriera, dopo quelli con Madonna e Robin ... Leggi su velvetgossip

borghi_claudio : Come avete visto la storia dei voti mancanti sullo #scostamento di bilancio era fiato sprecato, ci sono troppi nel… - borghi_claudio : @cris_cersei @DSovranista @gustinicchi @AlbertoBagnai @matteosalvinimi Ma avete visto cosa dice la legge attuale o… - Mafara72 : RT @cicciogia: La 'Luna italiana'. E non avete ancora visto la Via Lattea Lombarda, l'Orsa Maggiore Trentina e la Costellazione di Orione a… - PGEsportsIT : Ieri avete visto in anteprima la monografia di un giocatore che ha fatto la storia del competitivo nazionale e inte… - GiusiCosentino : RT @cicciogia: La 'Luna italiana'. E non avete ancora visto la Via Lattea Lombarda, l'Orsa Maggiore Trentina e la Costellazione di Orione a… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete visto “Kalinka, il circo russo come non l'avete mai visto” mercoledì a San Felice SulPanaro Idrossiclorochina: il nuovo culto brasiliano

La bandiera brasiliana e le pillole di idrossiclorochina. In Brasile, dove si registrano fino a 50 mila casi al giorno, l’utilizzo dell’idrossiclorochina come cura è un propaganda sia per la politica ...

A Portimão vittorie per Tabacchi, Paulsen, Grouwels e “Boris Gideon”

Emanuele Maria Tabacchi e Roger Grouwels sono i vincitori delle due gare del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, disputate oggi sullo splendido tracciato di Portimão. Al termine di corse vibranti e spet ...

La bandiera brasiliana e le pillole di idrossiclorochina. In Brasile, dove si registrano fino a 50 mila casi al giorno, l’utilizzo dell’idrossiclorochina come cura è un propaganda sia per la politica ...Emanuele Maria Tabacchi e Roger Grouwels sono i vincitori delle due gare del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, disputate oggi sullo splendido tracciato di Portimão. Al termine di corse vibranti e spet ...