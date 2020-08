Auto, Thorel (Psa): “Incentivi ottimi per mercato e per elettrificazione” (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 ago. ‘ (Adnkronos) – Gli incentivi per il settore Automobilistico ‘sono siano sicuramente un’ottima notizia per il mercato italiano anche perché siamo molto indietro nel processo di svecchiamento del parco”, Lo sottolinea all’Adnkronos alla vigilia del varo dei nuovi bonus, Gaetano Thorel direttore generale di Psa Italia che aggiunge di non credere ‘affatto che rallenteranno il processo di diffusione di vetture elettrificate, che per le case sono la tecnologia del futuro ma anche lo strumento fondamentale per rispettare le regole fissate da Bruxelles”. ‘Infatti ‘ ricorda – senza questi modelli, che nei prossimi 5-10 anni saliranno sicuramente tra il 20 e il 30 per cento del mercato, non c’è modo di ottenere la riduzione ... Leggi su calcioweb.eu

