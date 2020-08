A rischio default 1,7 milioni di micro imprese (Di lunedì 3 agosto 2020) Quattro micro imprese su 10, poco meno di 1,7 milioni di attività, rischiano la chiusura a causa della crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria esplosa nei mesi scorsi. A dirlo è la Cgia di Mestre dopo i dati dell’Istat sull’andamento dell’economia italiana. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Notiziedi_it : Cgia: “A rischio default 1,7 milioni di micro imprese” - Giornalepmi : CGIA: a rischio default 1,7 milioni di micro imprese - Ossmeteobargone : RT @DPCgov: ?? #AllertaGIALLA per rischio temporali, martedì #28luglio, sul bacino dell'Alto Piave in Veneto. L'allerta meteo-idro ti avvisa… - Ossmeteobargone : RT @DPCgov: #Allertagialla #29luglio nel bacino dell'Alto Piave in Veneto Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di alle… - Ossmeteobargone : RT @DPCgov: ??#allertaGIALLA per rischio temporali, giovedì #30luglio, in Lombardia. ?? L'allerta meteo-idro ti avvisa che potresti trovarti… -