Zingaretti fa la morale agli altri, ma intanto ha raddoppiato il debito del Lazio (Di domenica 2 agosto 2020) Roma, 2 ago – Mentre tutti i riflettori sono puntati sull’affaire Fontana e schiere di giornalisti scavano nelle tasche del governatore lombardo con meticoloso accanimento per vedere se ha sottratto indebitamente soldi alla regione approfittando della sua carica, nessuno sembra curarsi dei conti di un’altra regione, quest’ultima governata dal fratello del noto attore, interprete di Montalbano. Come avrete intuito, stiamo parlando di Nicola Zingaretti e della regione Lazio. A quanto pare, infatti, la Corte dei Conti si è accorta di un pericoloso debito pubblico, che grava sul bilancio della regione guidata dal segretario del Pd e che ammonta a ben 22,5 miliardi di euro. È giusto precisare che l’emergenza Covid-19 non ha colpe per quanto riguarda la creazione di questo spaventoso rosso in ... Leggi su ilprimatonazionale

