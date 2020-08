Wta Palermo 2020, il montepremi e il prize money (Di domenica 2 agosto 2020) Il montepremi e il prize money del Wta International di Palermo 2020, torneo in programma dal 3 al 9 agosto. Al via il primo appuntamento dopo il lockdown, che segna ufficialmente la ripartenza del grande tennis mondiale. Sono ben quattro le azzurre presenti nel main draw, oltre alle giocatrici presenti nelle qualificazioni: ci sono di diritto nel tabellone principale Camila Giorgi e Jasmine Paolini, mentre è stata concessa una wild card a Sara Errani e Elisabetta Cocciaretto. La cifra complessiva per quanto concerne il montepremi è di 163.103 euro, con la vincitrice che staccherà un assegno da oltre 20 mila euro assieme ai 280 punti valevoli per il ranking Wta. Per il primo turno previsti 1.855 euro e un solo punto per la classifica femminile. Di seguito la ... Leggi su sportface

sportface2016 : Ecco il montepremi del #Wta di #Palermo - #LadiesOpen - Tennis_Ita : Prima giornata al Wta di Palermo: avanti Trevisan, Delai sfiora l'impresa - federtennis : Qualificazioni @LadiesOpenPA: @MartinaTrevisa3 e Martina #DiGiuseppe avanti! Oggi in campo contro Gracheva e Arrua… - livetennisit : WTA Palermo: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno di Qualificazione (LIVE) - OA_Sport : Tennis, WTA Palermo 2020: l’analisi del tabellone. Cammino duro per Camila Giorgi -