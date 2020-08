Via dei Giubbonari, la Raggi fa un altro regalino al Pd: riecco la storica sede (Di domenica 2 agosto 2020) Grazie ai 5Stelle il Partito democratico potrebbe rientrare nella sezione di via dei Giubbonari, quella storica da cui, nel 2016, i Dem dovettero andarsene perché morosi per 170 mila euro nonostante il "canone" fosse di 100 euro al mese. Oggi, invece, a causa di una mozione presentata da Roberto Allegretti - consigliere 5Stelle e membro dell'Associazione nazionale Partigiani - le probabilità che, usciti dalla porta, i Dem possano rientrare dalla finestra di un immobile riacquisito dal Campidoglio, è altissima. Anche se, va sottolineato, non sarà mai una cosa diretta: il piano di rientro dalle morosità con Equitalia impedisce infatti al Pd di riavere la sede. Così elevata, come possibilità, che dopo oltre 75 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, questa vicenda riaccende la ... Leggi su iltempo

LaStampa : ULTIMA ORA ?? Bufera dopo il via libera del ministero dei Trasporti ai #Treni a pieno carico. In arrivo l’ordinanza… - pfmajorino : Inchiesta su Fontana, le cinque contraddizioni del governatore della Lombardia sul caso dei camici - _arianna : Portland: le proteste, la spinta autoritaria di Trump e il ‘muro’ delle mamme in difesa dei manifestanti | @pimpi67… - dievve : Nelle scorse ore il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla proroga dello stato di emergenza per il Coron… - diegocurcio1 : Danno erariale, indagine su Massardo della Corte dei Conti -

Ultime Notizie dalla rete : Via dei Via dei Giubbonari, la Raggi fa un altro regalino al Pd: riecco la storica sede Il Tempo Furto alla Cambusa Livornese via un computer e 300 euro

Il titolare della pizzeria «Avevo tutte le prenotazioni annotate all’interno del pc, per me è stato un brutto colpo» Il ladro ripreso dalle telecamere LIVORNO Ha aspettato che uscisse dal locale, poi ...

Con "Uovo alla Pop" la livornesità arma per vincere la sfida sul turismo

Dopo il lockdown successo dei nuovi tour con il battello e sulla street art organizzati dal gruppo sugli Scali delle cantine LIVORNO. L’identità, la “Livornesità” per usare un termine meno generico, s ...

Il titolare della pizzeria «Avevo tutte le prenotazioni annotate all’interno del pc, per me è stato un brutto colpo» Il ladro ripreso dalle telecamere LIVORNO Ha aspettato che uscisse dal locale, poi ...Dopo il lockdown successo dei nuovi tour con il battello e sulla street art organizzati dal gruppo sugli Scali delle cantine LIVORNO. L’identità, la “Livornesità” per usare un termine meno generico, s ...