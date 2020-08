Verso l’annuncio Google Pixel 4a: prezzo e scheda tecnica trapelano online (Di domenica 2 agosto 2020) Il grande giorno di Google Pixel 4a è finalmente quasi arrivato! Cadrà infatti domani, 3 agosto 2020, la data scelta dal colosso di Mountain View per presentare al mondo il suo nuovo smartphone medio gamma, al centro di leak e indiscrezioni ormai da mesi. Solo poche ore ci separano allora dall'annuncio ufficiale, e se ieri abbiamo avuto modo di scoprire i piani della compagnia per il successivo 5a, ora la rete regala prima del tempo alcune informazioni particolarmente rilevanti per tutti i potenziali acquirenti. In particolare, come potete verificare voi stessi sulle pagine del portale The Verge - e come scritto dal noto leaker Ishan Agarwal su Twitter , online sono emersi in anteprima il prezzo e la scheda tecnica del Google ... Leggi su optimagazine

calciomercatoit : ???? #Milan, #Ibrahimovic verso il rinnovo: l'annuncio può arrivare già stasera ?? #CMITmercato - vinci7121 : @Torrenapoli1 AHAHAHAHAHA infatti si, calcolando che ci sono voluti poco più di due mesi, da domani si comincia con… - casertafocus : VERSO LE COMUNALI SANTA MARIA A VICO - L’annuncio dell’assessore Pascarella: impegni professionali e personali, non… - RamingodiArnor : @JcpTrf Minchia! Hanno addirittura chiesto, e ottenuto, il dietrofront della Games Workshop dopo un timidissimo ann… - manuel_carigi : Ed è con immensa gioia che annuncio il mio rinnovo come video producer per ESL in questa EVC Winter Season?? Non ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso l’annuncio Ricciardi: “La politica non ascolti i negazionisti o l’emergenza tornerà” Rep