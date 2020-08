Turista austriaco rompe una statua di Canova mentre si fa un selfie: identificato grazie alle telecamere e alla prenotazione del biglietto (Di domenica 2 agosto 2020) C’è il video con la registrazione dell’incauto visitatore che per scattare un selfie si è letteralmente seduto sul gesso originale preparato da Antonio Canova per la statua di Paolina Borghese. Lo si vede chiaramente mentre con il suo peso stacca l’alluce del piede destro e ne lesiona altre due, e di come, non appena si accorge del guaio che ha combinato, si allontana velocemente. Ma soprattutto c’è la fonte diretta della prenotazione dei biglietti effettuata da un gruppo di nove visitatori austriaci che si sono recati alla Gypsoteca di Possagno per ammirare i capolavori inimitabili del grande scultore. Ed è questo il filo che i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa, che dipende dalla Compagnia di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Turista danneggia statua di #Canova per un selfie #ANSA - MediasetTgcom24 : Treviso, turista austriaco danneggia una statua del Canova per farsi un selfie #treviso - blackbladeheart : RT @perchetendenza: 'Canova': Perché un turista austriaco ha danneggiato la 'Paolina Borghese', custodita nel museo di Possagno (Treviso):… - clikservernet : Turista austriaco rompe una statua di Canova mentre si fa un selfie: identificato grazie alle telecamere e alla pre… - Noovyis : (Turista austriaco rompe una statua di Canova mentre si fa un selfie: identificato grazie alle telecamere e alla pr… -