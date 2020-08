Treni cancellati da Italo: le tratte interessate e il perché (Di domenica 2 agosto 2020) Italo: Treni cancellati da parte della compagnia di trasporti. La decisione dopo il caos degli ultimi giorni sulle norme da attuare a bordo per il distanziamento. Un primo rumors, un paio di giorni fa, che affermava come il Ministero della Salute fosse in procinto di abolire il distanziamento sociale sui Treni dell’alta velocità. Poi, ieri, il dietrofront di Speranza che, guidato dai suoi consulenti e dalle valutazioni dei medici, ha optato per la conferma delle norme attualmente in atto per quanto riguarda la distanza a bordo dei vagoni. Un caos che ha portato la compagnia di trasporti Italo a una decisione drastica: Treni cancellati in varie tratte dello Stivale e rimborso totale per i passeggeri che si sono visti privare del viaggio. ... Leggi su bloglive

