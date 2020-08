Torino, Vagnati: “Giampaolo prossimo allenatore? Non è corretto parlarne ora” (Di domenica 2 agosto 2020) “Giampaolo nuovo allenatore? Sicuramente è un allenatore che stimiamo, vediamo un tesserato per un altro club, quindi non mi sembra corretto parlarne ora. Speriamo che sia una cosa che si risolva nel minor tempo possibile, noi sappiamo cosa vogliamo e stiamo tranquilli e fiduciosi”. Lo ha dichiarato Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della sfida contro il Bologna Leggi su sportface

