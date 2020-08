TEMPORALI VIOLENTISSIMI nelle prossime ore: ecco dove il maggiore rischio (Di domenica 2 agosto 2020) L’Italia è ancora sotto assedio del rovente anticiclone africano, ma qualcosa inizia a cambiare. Le regioni settentrionali si stanno venendo a trovare dentro un’insidiosa fascia di confluenza fra l’aria calda nei bassi strati e le correnti più fresche e instabili che affluiscono in quota. L’avanguardia della saccatura atlantica, che va erodendo l’anticiclone, è pronta a far esplodere ulteriormente l’instabilità sul Nord Italia, con TEMPORALI che assumeranno facilmente carattere di forte intensità, per effetto dei contrasti termici che si faranno davvero esplosivi. La giornata di oggi, domenica 2 agosto, ha visto inizialmente gli strascichi dei TEMPORALI della notte soprattutto fra le pianure del Triveneto e dell’Emilia. Il crescente flusso instabile è ... Leggi su meteogiornale

ferrarisergio4 : @AnnaRDelorenzo da domani sera la pianura sarà al fresco...ma i temporali saranno violentissimi....spero che non facciano danni.?? - piobulgaro : ? AVVISO URGENTE: FUGA DALLE SPIAGGE, IN ARRIVO VIOLENTISSIMI TEMPORALI SU TUTTE QUESTE ZONE E CITTA'! ECCO LA LIS… -

Ultime Notizie dalla rete : TEMPORALI VIOLENTISSIMI TEMPORALI VIOLENTISSIMI nelle prossime ore: ecco dove il maggiore rischio Meteo Giornale TEMPORALI VIOLENTISSIMI nelle prossime ore: ecco dove il maggiore rischio

L’Italia è ancora sotto assedio del rovente anticiclone africano, ma qualcosa inizia a cambiare. Le regioni settentrionali si stanno venendo a trovare dentro un’insidiosa fascia di confluenza fra l’ar ...

METEO – TORNADO DI FUOCO minaccia 170 abitazioni in California, Susanville: Vigili del Fuoco in piena azione

In Italia la situazione meteo volge ormai verso un miglioramento dopo i violentissimi nubifragi che hanno colpito tante regioni nel corso delle ultime ore, soprattutto il nord, la Toscana e la fascia ...

L’Italia è ancora sotto assedio del rovente anticiclone africano, ma qualcosa inizia a cambiare. Le regioni settentrionali si stanno venendo a trovare dentro un’insidiosa fascia di confluenza fra l’ar ...In Italia la situazione meteo volge ormai verso un miglioramento dopo i violentissimi nubifragi che hanno colpito tante regioni nel corso delle ultime ore, soprattutto il nord, la Toscana e la fascia ...