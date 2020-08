Strage di Bologna, 40 anni senza verità. Ora dobbiamo fare presto (Di domenica 2 agosto 2020) Di seguito il discorso pronunciato a Bologna dal vice ministro dell’Interno Vito Crimi durante l’incontro con l’Associazione familiari vittime della Strage alla stazione di Bologna. Buongiorno a tutti. Saluto i familiari delle vittime della Strage e tutte le autorità civili e militari presenti. Non vi nascondo l’afflizione che mi coglie in questo momento, dovendo intervenire in un giorno tanto importante per il Paese, così pregno di significato, dolore ed emozione, che giunge in un contesto reso ancor più difficile dalla sofferenza quotidiana causata dalle conseguenze della pandemia da Coronavirus, che ci vedrà impegnati ancora per un periodo che ci auguriamo sia il più breve possibile. Innanzitutto permettetemi di esprimere la mia più sincera gratitudine ... Leggi su ilblogdellestelle

