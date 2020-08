Spazio, Crew Dragon è rientrata sulla Terra: ammaraggio riuscito al largo di Pensacola in Florida [LIVE] (Di domenica 2 agosto 2020) La navicella Crew Dragon, realizzata con la compagnia provata Space X, è ammarata dolcemente nel Golfo del Messico, al largo di Pennsacola in Florida. Un mezzo della Nasa sta recuperando i due astronauti a bordo. Il rientro è avvenuto senza incidenti. A bordo della navicella, agli astronauti Bob Behnken e Doug Hurley stanno bene e prima di uscire verranno visitati da un medico della Nasa. Bob Behnken e Doug Hurley erano partiti lo scorso 30 maggio alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. La navicella Crew Dragon, realizzata in collaborazione con la società privata SpaceX, è stata considerata dalla Nasa una missione test. I prossimi lanci saranno il 20 settembre e il 30 marzo prossimi. Il pilota Doug Hurley ha dichiarato via radio “E’ un onore e un ... Leggi su meteoweb.eu

