Serie A, il bilancio di Spadafora: “Si chiude stagione più lunga della storia, terminare il campionato non era scontato” (Di domenica 2 agosto 2020) Vincenzo Spadafora e la chiusura della Serie A che è terminata nonostante la pandemia di Covid-19.Il Ministro dello Sport ha detto la sua in merito attraverso la diramazione di una nota ufficiale all'interno della quale sono anche arrivati i complimenti alla Juventus che ha vinto il nono scudetto consecutivo."Si chiude oggi il campionato più lungo della storia, nella stagione più difficile del nostro Paese negli anni recenti. Abbiamo affrontato settimane e mesi in cui ogni certezza è stata messa in discussione, in cui il nostro unico pensiero era rivolto a come affrontare la pandemia e a come moltiplicare i posti nelle terapie intensive per salvare il maggior numero di vite. In quelle settimane abbiamo ... Leggi su mediagol

Mediagol : #SerieA, il bilancio di #Spadafora: “Si chiude stagione più lunga della storia, terminare il campionato non era sco… - Mediagol : #SerieA, il bilancio di Spadafora: 'Si chiude stagione più lunga della storia, terminare il campionato non era scon… - Fabiusfax : RT @FeliceAquila: @AlbertoBagnai Sarà un dibattito interessante, anche lo sport è stato colpito dal lockdown, ma chi vive quasi esclusivame… - FeliceAquila : @AlbertoBagnai Sarà un dibattito interessante, anche lo sport è stato colpito dal lockdown, ma chi vive quasi esclu… - sportli26181512 : Inter, Marotta: 'Brozovic sanzionato? Mi sembra scontato. Messi resterà al Barça': Dal bilancio stagionale dell'Int… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie bilancio Cagliarimania: il bilancio di una stagione lunga un anno Calciomercato.com RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: il bilancio in casa friulana

Oggi domenica 2 agosto 2020 calerà il sipario sul campionato di Serie A 2019-2020, che finisce nel cuore dell’estate a causa del Covid: ci restano da scoprire dunque solo cinque risultati Serie A dell ...

Tivoli: approvato il bilancio di previsione 2020-2022, via libera al Dup

TIVOLI (attualità) - L’aggiornamento al Dup del Comune di Tivoli è passato ieri in Consiglio con 14 ...

Oggi domenica 2 agosto 2020 calerà il sipario sul campionato di Serie A 2019-2020, che finisce nel cuore dell’estate a causa del Covid: ci restano da scoprire dunque solo cinque risultati Serie A dell ...TIVOLI (attualità) - L’aggiornamento al Dup del Comune di Tivoli è passato ieri in Consiglio con 14 ...