Sanremo (Savona) – Trovato cadavere sulle scale di un condominio (Di domenica 2 agosto 2020) Il delitto è avvenuto al civico 95 di corso Garibaldi, in una zona residenziale dove hanno lo studio i professionisti e gli avvocati più noti della città. La vittima è Luciano Amoretti, 75 anni. Il cadavere di Luciano Amoretti, 75anni, è stato Trovato ai piedi della scala interna di un condominio a Sanremo. Secondo la Questura si tratta di un omicidio. … Leggi su periodicodaily

Luca_Zunino : #MilanoSanremo, si spacca il fronte del no. I sindaci del ponente ligure: la corsa può passare. Tomatis di #Albenga… - manumagicaemi : Milano-Sanremo, si spacca il fronte del no. I sindaci del ponente: la corsa può passare - Riccbergna : Milano-Sanremo, si spacca il fronte del no. I sindaci del ponente: la corsa può passare - avv_solinas : Milano-Sanremo, si spacca il fronte del no. I sindaci del ponente: la corsa può passare - RaiSport : ????? #Vegni deluso, ma 'la #MilanoSanremo è comunque bellissima' La #Classicissima ridisegnata per il no di alcuni… -