Roberta Di Padua si confessa fuori Uomini e Donne: “Che si porti rispetto per…” (Di domenica 2 agosto 2020) Roberta Di Padua si confessa e racconta quanto il suo ex marito sia ad oggi l’uomo più importante della sua vita. La dama di Uomini e Donne decide così di raccontare come ha vissuto la separazione ma soprattutto cosa è realmente successo all’interno del suo rapporto con Giuseppe. Di Padua nonostante non abbia ancora trovato l’uomo della sua vita all’interno del programma di Maria De Filippi, racconta al magazine del programma in quali rapporti è rimasta con il suo ex compagno. L’amore tra i due infatti, ha dato alla luce sua figlio, per il quale Roberta farebbe qualsiasi cosa ma quali sono state le parole della dama nei confronti del suo ex compagno? Roberta Di ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Padua Roberta Di Padua ha fatto il militare | Scelta inaspettata prima di Uomini e Donne Giornal Roberta Di Padua non lo dimentica | Cavaliere bellissimo a Uomini e Donne

Uomini e Donne è sospeso per la pausa estiva ormai da quasi due mesi, ma sta già crescendo la curiosità dei telespettatori su chi tornerà a sedersi nei parterre maschile e femminile del trono over. Tr ...

Trono Over, Valentina Autiero: “Prigioniera di bugie altrui”, lo strano sfogo

Valentina Autiero del Trono Over ha postato qualche giorno fa uno strano sfogo. Non sappiamo a cosa si sia riferita, molto probabilmente le sue parole non hanno a che fare con la sua presenza nello st ...

Uomini e Donne è sospeso per la pausa estiva ormai da quasi due mesi, ma sta già crescendo la curiosità dei telespettatori su chi tornerà a sedersi nei parterre maschile e femminile del trono over. Tr ...Valentina Autiero del Trono Over ha postato qualche giorno fa uno strano sfogo. Non sappiamo a cosa si sia riferita, molto probabilmente le sue parole non hanno a che fare con la sua presenza nello st ...