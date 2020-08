Reggina, non solo Menez e Lafferty. C’è odore di ennesimo colpaccio: l’annuncio del presidente Gallo (Di domenica 2 agosto 2020) Una Serie B raggiunta dopo 6 anni grazie alla nuova proprietà insediatasi da un anno e mezzo. Ai vari colpacci Denis, Reginaldo e Mastour della scorsa estate, la Reggina ha proseguito in questa sessione di mercato con la perla Menez e con l’arrivo dell’ex Palermo Kyle Lafferty. Due big davanti con l’intenzione di ottenere il doppio salto e conquistare la Serie A che dalle parti dello Stretto manca da oltre 10 anni. Finita qui (sul mercato)? No, o perlomeno questo aveva fatto intendere il presidente amaranto Luca Gallo nelle ultime conferenze stampa di queste settimane. Ma, se prima si era limitato a parlare genericamente (“prenderemo altri calciatori importanti”), questa volta ha tirato fuori pubblicamente un nome. Ed è un altro “nostalgico” ... Leggi su calcioweb.eu

