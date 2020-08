“Muori!”. Francesco Facchinetti su tutte le furie. “Mi ha sputato!”. Quello che è successo è assurdo (Di domenica 2 agosto 2020) Parliamo di Francesco Facchinetti che è tornato alla ribalta della cronaca per un brutto episodio che lo ha visto protagonista nelle ultime ore. Il figlio del cantante della storica band musicale dei Pooh, Roby Facchinetti, ha raccontato, in una stories sul noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, di aver subito un’aggressione verbale mentre si trovava fermo con la sua auto ad semaforo in attesa del verde in centro nel capoluogo lombardo. L’ormai ex Dj-Francesco ha rivelato anche la dinamica dei fatti. Un signore sulla cinquantina con la sua auto sembra si sia avvicinato a Francesco e dopo aver abbassato il finestrino, gli ha sputato sulla macchina. Cosa sia successo prima non si capisce bene: un’azione immotivata, che ha scatenato la ... Leggi su caffeinamagazine

