Movida sicura a Capri: isola passata a setaccio dai carabinieri (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCapri (Na) – I carabinieri della compagnia di Sorrento hanno eseguito una serie di controlli mirati sull’isola di Capri, con numerosi posti di controllo e pattuglie a piedi nelle zone del centro, della Movida e nelle aree portuali, punti particolarmente critici in questo periodo dell’anno. I militari, coadiuvati dalle unità cinofile, hanno sottoposto a controllo i passeggeri e i mezzi provenienti da Napoli per scongiurare il trasporto sull’isola di sostanze stupefacenti. L’impiego della pattuglia a mare, con il battello pneumatico in dotazione ai militari dell’isola, è riuscita a operare una serie di controlli su numerose imbarcazioni, esaminando le liste passeggeri e verificando il rispetto ... Leggi su anteprima24

"Mi dispiace, in questo locale non serviamo shot. Hai già bevuto abbastanza, posso darti solo dell'acqua ". Passa per il controllo interforze del territorio, come è avvenuto ieri notte a Trastevere, e ...

Palermo, vandali nella zona pedonale: divelti i cestini dei rifiuti

Tra via Maqueda e corso Vittorio Emanuele questa mattina è un susseguirsi di cestini gettati per terra con i riufiuti che invadono la strada. Il frutto di chi ha pensato bene di vandalizzare gli arred ...

