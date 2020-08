Inter, caos Conte: Allegri o Pochettino, Marotta sceglie il sostituto (Di domenica 2 agosto 2020) Duro attacco di Antonio Conte dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta e ora in casa nerazzurra si fa strada l’ipotesi addio: Allegri e Pochettino tra i possibili sostituti Un attacco diretto, esplicito, senza alcuna Intercessione. Antonio Conte nel post Atalanta-Inter non le ha mandate a dire. Una furia l’allenatore Interista contro la società, colpevole di non aver protetto lui e i calciatori nel corso di una stagione lunga e complicata. Ha aspettato il secondo posto, il record di punti da qualche anno a questa parte e la fine del campionato prima di esplodere: “Abbiamo ricevuto palate e palate di cacca e la società ci ha protetto zero” le pesanti parole dell’allenatore salentino. Che poi ... Leggi su bloglive

