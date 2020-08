Hamilton è leggenda: vince (letteralmente) con tre ruote. Fortuna-Leclerc: bucano tutti, podio a sorpresa (Di domenica 2 agosto 2020) Se Lewis Hamilton vince anche con tre ruote. E non è un modo di dire ma la esatta descrizione di quanto avvenuto al Gran Premio di Silverstone, gara di casa in Gran Bretagna. GP noioso, con qualche incidente ma non troppe emozioni. Fino agli ultimi giri. In cui succede letteralmente di tutto. Accade qualcosa con pochi precedenti. Saltano le gomme. Prima a Valtteri Bottas, poi a Carlos Sainz che era in terza posizione. Dunque anche a Hamilton, che era primo con un grande vantaggio. tutti i team, insomma, avevano sopravvalutato la durata del treno di pneumatici. Morale, una serie incredibile di forature. Non fora invece Max Verstappen, che vedendo quanto accadeva in pista, con la sua Red Bull si spende in un pit-stop: il secondo posto era già certo. Ma del pit-stop, ... Leggi su liberoquotidiano

inter716 : E col ca@@o che vince per culo!!! È UN FENOMENO !!! È UNA LEGGENDA!!! SI CHIAMA LEWIS HAMILTON !!! INCHINATEVI AL… - xswagmasta : Io sti commenti però boh. Charles è bravo e ha talento, nessuno lo mette in dubbio anzi, qualcuno però inizia già a… - SebastianTano90 : “RE DIO HAMILTON!1!1!1!1!1!1” certo con quella macchina che da minimo 7 decimi sui rivali.... siamo sicuri che sia… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Il team principal della #Mercedes cita la leggenda del baseball e commenta gli sbuffi di fumo delle PU Mercedes #… - FormulaPassion : #F1 | Il team principal della #Mercedes cita la leggenda del baseball e commenta gli sbuffi di fumo delle PU Merced… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton leggenda Gp Gran Bretagna, Lewis Hamilton è leggenda: vince letteralmente su tre ruote. Leclerc, podio fortunato Liberoquotidiano.it L’icona delle graphic novel sportive Michel Vaillant affronta il WRC nella nuova uscita

In Italia è noto soprattutto ai cultori del motorsport e delle graphic novel, e specialmente a chi ha entrambe le passioni, mentre in Paesi dove la cultura del fumetto come opera letteraria è più radi ...

Wolff tra Babe Ruth e gli sbuffi di fumo: “Non c’entra l’affidabilità”

“Conosciamo tutti la famosa citazione di Babe Ruth: ‘I fuoricampo di ieri non vincono le partite di oggi’“. È un Toto Wolff in versione ‘saggio’ quello che si appresta a condurre la Mercedes nell’atte ...

In Italia è noto soprattutto ai cultori del motorsport e delle graphic novel, e specialmente a chi ha entrambe le passioni, mentre in Paesi dove la cultura del fumetto come opera letteraria è più radi ...“Conosciamo tutti la famosa citazione di Babe Ruth: ‘I fuoricampo di ieri non vincono le partite di oggi’“. È un Toto Wolff in versione ‘saggio’ quello che si appresta a condurre la Mercedes nell’atte ...