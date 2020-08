GP Silverstone Vettel: “Oggi ero troppo lento” (Di domenica 2 agosto 2020) Primo weekend del GP di Silverstone da dimenticare per Sebastian Vettel che oggi in gara non è andato oltre la decima posizione. Per il tedesco un calvario iniziato venerdì con una giornata di lavoro persa, a causa di problemi all’intercooler e alla pedaliera. Su quest’ultima il problema si è presentato di nuovo sabato mattina riducendo anche il programma di lavoro nelle prove libere 3. In qualifica ed in gara al tedesco sono mancati sicuramente i dati non raccolti nelle prime sessioni, certificando un passo costante ma lento, senza possibilità mai di sorpassare e di essere nella lotta del gruppo centrale. “Il risultato non è stato quello che desideravo, ma la macchina era molto difficile da guidare. Non sono riuscito a fare un ritmo costanza e non c’era molto feeling con la vettura. ... Leggi su sport.periodicodaily

