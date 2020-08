Golf – Hero Open: prima vittoria per Horsfield nell’European Tour, Paratore chiude ventottesimo (Di domenica 2 agosto 2020) L’inglese Sam Horsfield ha siglato il suo primo titolo sull’European Tour vincendo con 270 (68 63 71 68, -18) colpi l’Hero Open, il secondo dei sei tornei denominati “UK Swing” con cui l’European Tour è ripartito dopo la sospensione per l’emergenza sanitaria e in cui Renato Paratore è terminato 28° con 270 (70 70 69 71, -8). Sul percorso del Forest of Arden Marriott H&CC (par 72), a Birmingham in Inghilterra, finale al brivido per Horsfield, 23enne di Manchester, tifoso dello United, che in testa dal secondo giro è stato agganciato quasi in extremis dal belga Thomas Detry (271), giunto in club house con un po’ di anticipo con un “meno 17”, quando al leader mancavano due ... Leggi su sportfair

